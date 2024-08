Juliana Souza, rainha de bateria da União da Ilha - Divulgação / Daniel Pinheiro

Rio - Juliana Souza, rainha de bateria da União da Ilha, encantou no evento da final do samba, neste domingo (18). Em 2025, a escola vai levar à Sapucaí o enredo "BA-DER-NA! Maria do Povo", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Ferreira.

"Eu sou muito comprometida com tudo que me proponho a fazer e levo o Carnaval muito a sério. Minha agenda carnavalesca é organizada minuciosamente por mim e por toda a minha equipe, para garantir que tudo saia perfeito. Mas ninguém está imune a problemas de saúde. Mesmo assim, vim e dei o meu melhor", disse a empresária, que pelo quarto ano consecutivo reinará à frente da 'Baterilha', sob o comando do mestre Marcelo Santos.



Juliana escolheu um vestido cravejado com mais de 5 mil cristais em tons de azul e dourado para o evento. "Estou 5 quilos mais magra e quero chegar no desfile ainda mais seca, para ficar mais harmoniosa com o personagem que vou representar na Sapucaí. Não está sendo fácil resistir aos chocolates no inverno, mas estou me esforçando, vou vencer essa guerra", diverte-se.