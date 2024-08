George Louzada - Divulgação

Publicado 18/08/2024 19:29

Rio - A União do Parque Acari anunciou George Louzada como novo responsável pela ala de passistas. O profissional acumula mais de uma década de experiência à frente do segmento na Mocidade Independente de Padre Miguel.



Para o próximo desfile, a agremiação da Zona Norte levará para a Avenida o enredo "Cordas de Prata – O Retrato Musical do Povo", desenvolvido pelo carnavalesco Guilherme Estevão, ex-Mangueira.

A Parque Acari será a segunda a desfilar no sábado, dia 1º de março de 2025, pela Série Ouro.