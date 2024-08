Bateria da Mangueira durante o desfile de 2024 - Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 18/08/2024 18:13

Rio - A Mangueira divulgou no YouTube os sambas que farão parte do seu concurso de samba-enredo para o Carnaval 2025. Para ouvir as composições, basta clicar no link

A disputa vai começar no dia 7 de setembro, na quadra da escola, quando ocorre a primeira apresentação para a comissão julgadora. A semifinal acontece no dia 12 de outubro e a grande final no dia 19 do mesmo mês.

O enredo é "À Flor da Terra - No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões", do carnavalesco Sidnei França. O tema vai levar para a Avenida um olhar sobre a presença dos povos bantos na cidade do Rio.