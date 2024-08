Eliminatórias da Impeatriz acontecem na quadra, em Ramos - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Eliminatórias da Impeatriz acontecem na quadra, em RamosNelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Publicado 18/08/2024 12:51

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval, deu início às eliminatórias de samba-enredo para 2025, na última sexta-feira (16). Dez sambas foram classificados para a próxima fase do concurso.



Ao todo, 22 obras foram inscritas. Uma, no entanto, já havia sido eliminada por problemas com o regulamento da disputa. A segunda fase da competição acontece na próxima sexta (23).

A semifinal foi programada para o dia 14 de setembro, em feijoada com a participação das coirmãs Unidos de Vila Isabel e Unidos de Padre Miguel. Já a grande final está marcada para o dia 27 de setembro.



A Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval. A agremiação busca seu 10º campeonato com o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon" – Água fresca para o senhor de Ifón”, do carnavalesco Leandro Vieira.



Confira as parcerias classificadas:



Samba 1- Ian Ruas, Caio Miranda, José Carlos, Sonia Ruas-Raxlen, David Carvalho e Tamara Miranda;



Samba 2- Guga, Josimar, Márcio André Filho, Inácio Rios, Zé Inácio e Igor Federal;



Samba 5- Hélio Porto, Marcelo Viana, Dr Clay Ridolfi, Leandro Rosa, Rogério Oliveira e Luizinho das Camisas;



Samba 6- Ricardo Ferreira, Breno Medeiros, Arthur Gabriel, Fábio Henrique, Nego Léo e J.Kaoma;



Samba 7- Me Leva, Thiago Meiners, Miguel da Imperatriz, Jorge Arthur, Daniel Paixão e Wilson Mineiro;



Samba 13- Gabriel Coelho, Moisés Santiago, Luiz Brinquinho, Chicão, Miguel Dibo e Orlando Ambrosio;



Samba 15- Paulo César Feital, Marcelo Queiroz, Alex Saraiça, Jorginho Via 13, Yasmin do Chocalho e Léo Peres;



Samba 19- Diego Thekking, Roberto Doria, Luan Imperador, Adilson Couto, Cris Dias e Professor Jandré;



Samba 21- Luiz Antônio Simas, Gustavo Clarão, Guilherminho, Gigi da Estiva, Fred Camacho e Diego Nicolau;



Samba 22- Renan Gêmeo, Raphael Richaid, Rodrigo Gêmeo, Silvio Mesquita, Sandro Compositor e Marcelo Adnet;