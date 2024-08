Paraíso da Tuiuti começa as inscrições para interessados em desfilar na próxima segunda-feira (26) - Thais Brum / Divulgação

Publicado 21/08/2024 15:12 | Atualizado 21/08/2024 15:39

Rio – Em clima de aquecimento para o Carnaval, escolas de samba do Grupo Especial vão abrir novas vagas para quem sonha em desfilar na Sapucaí em março de 2025.

A Unidos de Vila Isabel ofertará 450 lugares para as alas especiais. A inscrição acontecerá de forma gratuita neste sábado (24), das 14h às 18h, na quadra da escola, localizada no Boulevard 28 de Setembro, 382, Zona Norte.

A convocação é válida para pessoas de 18 a 50 anos. Somente o próprio interessado pode realizar o cadastramento, e será necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Já o Paraíso do Tuiuti iniciará as inscrições na próxima segunda-feira (26). O cadastramento será feito sempre às segundas, também sem taxa de cobrança, a partir das 19h, na quadra da agremiação, que fica no Campo de São Cristóvão, 33.

Os interessados devem levar documentos básicos, como RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Nos dias de cadastro, serão realizados ensaios de canto com o samba do Carnaval 2025.

Os desfiles acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de março de 2025. A Unidos de Vila Isabel fecha o segundo dia de apresentações, enquanto o Paraíso do Tuiuti será o segundo a tocar no último dia.