Andressa Marinho é coroada rainha de bateria da Unidos de Padre MiguelDiego Mendes / Divulgação

Publicado 20/08/2024 10:52 | Atualizado 20/08/2024 10:55

Rio - Cria da Vila Vintém, Andressa Marinho foi coroada rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel durante uma feijoada na quadra na quadra da agremiação, na Zona Oeste do Rio. A beldade não escondeu a emoção ao receber a faixa e a coroa e disse que estava realizando um sonho.

"Estou emocionada por este momento único na minha vida. Ser coroada rainha de bateria da minha escola, onde cresci e aprendi o que é o samba, é a realização de um sonho. Vou representar o Boi Vermelho com todo o meu coração no próximo Carnaval", disse Andressa, mais conhecida no samba como Dedê Marinho. "Estou emocionada por este momento único na minha vida. Ser coroada rainha de bateria da minha escola, onde cresci e aprendi o que é o samba, é a realização de um sonho. Vou representar o Boi Vermelho com todo o meu coração no próximo Carnaval", disse Andressa, mais conhecida no samba como Dedê Marinho.

Lara Mara, diretora de carnaval da escola, destacou a importância da escolha de uma rainha oriunda da comunidade. "A coroação da Andressa Marinho é um reconhecimento à força da nossa comunidade. Valorizar quem cresceu na Vila Vintém e faz parte da história da escola é fundamental. Andressa é um símbolo de dedicação e amor ao samba, e estamos muito felizes em tê-la à frente da nossa bateria".

O evento, que aconteceu no último domingo, também contou com a presença de rainhas de bateria de outras agremiações, como Raissa Lorena, da Beija-Flor de Nilópolis; Mayara Lima, do Paraíso do Tuiuti; Quitéria Chagas, do Império Serrano; além de Rayane Dumont, da União de Maricá. A corte do Carnaval do Rio de Janeiro também esteve na celebração.

A Unidos de Padre Miguel voltará a desfilar no Grupo Especial, algo que não acontece desde 1972, levando para a Avenida o enredo Egbé Yá Nassô, que fala sobre a história de Iyá Nassô, uma das fundadoras do Candomblé da Barroquinha. Os carnavalescos são Alexandre Louzada e Lucas Milato.