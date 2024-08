Arte do enredo de 2025 do Império Serrano - Divulgação

Publicado 26/08/2024 07:46

Rio - O Império Serrano vai homenagear um dos maiores nomes de sua história em 2025: Beto Sem Braço (1940-1993). Autor de clássicos como "Bum Bum Paticumbum Prugurundum" e "Mãe, Baiana Mãe", o compositor será o fio condutor do enredo "O que espanta miséria é festa", desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves. O anúncio foi realizado no último sábado, diante de uma quadra lotada, durante a feijoada da escola.

Segundo Renato Esteves, o Império vai mostrar crônicas suburbanas através da visão musical de Beto Sem Braço. A feira, o povo, as lutas do dia a dia e o Carnaval vão ditar o ritmo do enredo, cujo título é célebre frase do homenageado."O desfile do Império será uma grande celebração. Vamos mostrar a festa em todos os sentidos que a compete: como celebração, manifestação cultural e política, além da festa como resposta à miséria que assola este país. A intenção é mostrar que a festa não é motivo de alienação, mas sim um discurso de posição ante a sociedade e que a miséria vai além da que vemos nos jornais todos os dias. Miséria intelectual, de consciência social e política talvez seja a origem de todas as outras. Beto tinha uma consciência e um letramento político-social bem à frente do seu tempo e conseguia traduzir essas críticas em suas composições de maneira bem-humorada", explicou Renato.A arte de divulgação foi inspirada nos populares cartazes de lambe-lambe, que fazem parte do cotidiano do subúrbio. Segundo Renato, a genuinidade e essência carioca estarão presentes durante todo o desenvolvimento."Está na hora de cantarmos nossas raízes e celebrarmos o que o Império tem de melhor. Através da sua veia política, sempre com muita alegria, deixando marcado na história do carnaval histórias contadas com sambas inesquecíveis e vamos em busca de mais um. Avante, imperianos! Vamos fazer o carnaval de nossas vidas, por nós e por Beto Sem Braço", exalta o carnavalesco.Nesta segunda-feira (26), às 19h30, a escola reunirá os compositores para a explanação da sinopse, na quadra, em Madureira.A Verde e Branco vai encerrar os desfiles da Série Ouro, em 1º de março de 2025.