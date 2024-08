Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2024 - Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 27/08/2024 10:12

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) iniciou nesta terça-feira (27) a venda de ingressos de arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os desfiles de 2025 do Grupo Especial. Os interessados podem adquirir entradas avulsas para cada dia de apresentação ou um combo, que dará acesso ao Sambódromo nos três dias competitivos.



Batizado de "Passaporte Rio Carnaval", o pacote promocional garantirá ao folião a entrada no domingo, na segunda e na terça-feira de Carnaval por um valor único de R$ 450. Ele estará disponível para os setores de arquibancadas 2 ao 8 e 10 ao 11, que deverá ser selecionado conforme disponibilidade no momento da compra. Para essa categoria, só será possível adquirir uma unidade por CPF, sendo o mesmo nominal e intransferível.



Os setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11, além das cadeiras individuais do setor 12, custam R$ 190 (R$ 95 a meia) por dia. Já os setores 6 e 8 sairão por R$ 230 (R$ 115 a meia) e, o setor 7, por R$ 200 (R$ 100 a meia). Vale destacar que cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo apenas uma meia-entrada.



Os bilhetes estão à vennda através do site www.riocarnaval.com/ingressos. Basta entrar e acessar a plataforma da Ticketmaster.



Em breve, serão divulgados detalhes sobre como funcionarão as arquibancadas populares dos setores 12 e 13, além da venda de frisas.



A Viradouro foi a grande campeã do último desfile.