Velha Guarda de Unidos de Vila Isabel comemora 60 anosDivulgação

Publicado 28/08/2024 12:40 | Atualizado 28/08/2024 12:42

Rio - A Unidos de Vila Isabel promoveu uma grande festa para comemorar os 60 anos de fundação da galeria da Velha Guarda da escola. O evento, realizado no último domingo (25) contou com representantes de todas as agremiações do Grupo Especial, da Série Ouro e de escolas do Carnaval de São Paulo.