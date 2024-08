Desfile do Império em 2023 - Pedro Siqueira / Divulgação

Publicado 30/08/2024 11:18

Rio - Os trabalhos para o Carnaval 2025 seguem a todo vapor no Império Serrano. Após revelar o enredo "O que espanta miséria é festa", sobre o compositor Beto Sem Braço, a escola vai promover uma audição para novos ritmistas.

O teste é para quem toca reco-reco, pandeiro, tantã, repique de mão e repique de anel. O encontro será na próxima terça-feira (3), às 20h, na quadra, em Madureira.

Segundo Vitinho, o objetivo da audição é reforçar a bateria. "Estamos sempre em busca da inovação. A Sinfônica do Samba é o coração do Império Serrano, e queremos garantir que ela continue pulsando forte, com um ritmo que se adapte ao que o enredo pede. Queremos fazer uma homenagem bacana para Beto Sem Braço e por isso estaremos selecionando novos músicos para que possam somar conosco", diz.A audição não terá taxa de inscrição. Em 2025, o Império vai encerrar os desfiles da Série Ouro, em 1º de março, na Sapucaí.