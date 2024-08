Milton Nascimento participou da apresentação da Portela da ’Noite dos Enredos’ - Magaiver Fernandes

Publicado 31/08/2024 13:13

Rio - O cantor Milton Nascimento, de 81 anos, foi ovacionado pelo público, na noite desta sexta-feira (30), na Cidade do Samba, na Gamboa, durante a festa de apresentação dos enredos do Grupo Especial para o Carnaval 2025. Tema da Portela, o artista, que se aposentou dos palcos em 2022, participou da encenação da agremiação, surpreendendo a plateia.

O show da maior campeã do Carnaval contou com oito canções do repertório de Milton, entre elas "Trem Azul", "Maria, Maria", "Cio da Terra" e "Travessia". A noite teve, ainda, as presenças luxuosas das portelenses Teresa Cristina e Roberta Sá, além dos segmentos da agremiação de Oswaldo Cruz e Madureira.Integrantes do coral da oficina de artes Paulo da Portela, projeto social liderado pela rainha de bateria Bianca Monteiro também se juntaram ao time, assim como a bateria de mestre Nilo Sérgio e o casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Lamar e Squel Jorge. Os baluartes Tia Surica, Vilma Nascimento, Jeronymo Patrocínio e Aldaléa Rosa Negra, presidente do Departamento Feminino, completaram o elenco de estrelas.A concepção do show foi feita em conjunto por Bianca Monteiro, Léo Senna, Kelly Siqueira, Felipe e Diego Nascimento, além de Grazzi Caetano, Nilce Fran e os carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.A camisa usada por Milton Nascimento durante o evento foi desenhada por André e Gonzaga, que fizeram questão de produzir a estampa em círculos remetendo a raios de sol nas cores azul e branco.A Portela será a quarta escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, encerrando os desfiles do Grupo Especial, com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento".