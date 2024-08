Cidade do Samba recebeu multidão na ’Noite dos Enredos’ - Rio Carnaval / Divulgação

Publicado 31/08/2024 08:36 | Atualizado 31/08/2024 08:37

Rio - Depois de mais de dez anos sem ser realizada, a festa de apresentação dos enredos do Grupo Especial voltou a fazer parte do calendário carnavalesco. Com novo formato e entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento lotou a Cidade do Samba, na Zona Portuária, na noite desta-feira (30).

Cerca de oito mil pessoas puderam ver de perto performances das 12 agremiações, que usaram recursos de dança, música, teatro e audiovisual para passar detalhes dos enredos que mostrarão na Sapucaí em 2025."O Rio Carnaval 2025 terá uma diversidade cultural incrível nos enredos. Ver a Cidade do Samba lotada nessa época do ano, com as agremiações e o público vivenciando essa magia de perto, é motivo de muita alegria", comemorou o presidente da Liesa, Gabriel David.Outra novidade foi a criação de um espaço PCD, que contou com monitores e intérpretes de Libras para garantir a acessibilidade.Cada escola teve direito a 12 minutos, cronometrados, para mostrar os enredos. Unidos de Padre Miguel e Unidos da Tijuca coreografaram os integrantes com muita expressão corporal e dança, enquanto a Mocidade relembrou sambas históricos. Já Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor e Mangueira contaram, ainda, com a interação do público.A noite também estava reservada para momentos de humor, com a Vila Isabel, que trouxe o ator Rodrigo Sant'anna e a apresentadora Sabrina Sato; de emoção, com homenagens da Portela a Milton Nascimento, presente no palco com cantores como Teresa Cristina e Roberta Sá; e de religiosidade, com Salgueiro, Grande Rio e Imperatriz. Coube à atual campeã, a Unidos do Viradouro, encerrar com chave de ouro.O evento teve, ainda, participação da roda de samba do Cacique de Ramos, com o grupo Força da Cor.O desfile acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de março, com as seis melhores colocadas voltando para o Desfile das Campeãs, no dia 8. Os últimos ingressos de arquibancadas especiais e cadeiras individuais estão à venda na plataforma da Ticketmaster, que pode ser acessada em www.riocarnaval.com/ingressos.