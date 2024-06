Porto da Pedra: nova Rainha de Bateria para o Carnaval 2025 - Divulgação

Porto da Pedra: nova Rainha de Bateria para o Carnaval 2025

Publicado 12/06/2024 09:38

São Gonçalo - A bateria Ritmo Feroz tem nova majestade para o próximo carnaval. Mestre Pablo e seus ritmistas terão a empresária e influencer Andrea Andrade à frente do segmento que, além de muito esperado pelo público, é um dos trunfos do Tigre para novamente disputar o pódio em 2025, garantindo o retorno à elite do carnaval carioca.



Veterana na folia, Andrea é musa da Vila Isabel há 12 carnavais, posto que assumiu quando desligou-se da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola onde ostentou a coroa de rainha de bateria pela primeira vez. Apaixonada pela folia, ela é conhecida por sua simpatia e dedicação por onde quer que passe e isto, foi um dos fatores que levaram o presidente Fabrício Montibelo ao convite para que ocupasse o posto.



“O posto de rainha de bateria sempre é muito cobiçado e nós queríamos uma pessoa que representasse bem o carnaval e também a escola. Andrea é uma pessoa que tem o espírito do Tigre de São Gonçalo, trata a todos com muita simpatia e simplicidade e é disso que nossa comunidade gosta”, diz o gestor.



Com a ansiedade de uma estreante, a nova rainha de bateria terá jornada dupla em 2025 e já considera este, um dos maiores desafios de sua vida. "Após o carnaval de 2024, recebi o convite da diretoria da Porto da Pedra, e pra mim foi uma grande surpresa, pois sempre tive um carinho muito grande pela escola. No último carnaval, me emocionei com o desfile da escola e com a passagem da bateria, porém nunca imaginei que um dia estaria ocupando esse lugar", conta ela que, guiada por mestre Pablo, já planeja um encontro com os ritmistas da vermelha e branca.



Andrea volta a ocupar o posto de rainha após 13 anos. Sua trajetória começa na Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2011 e passa também pela Império de Casa Verde, agremiação de São Paulo. Desde 2012, a influencer é uma das musas da Vila Isabel e, sua chegada à Porto da Pedra vem com a expectativa de sucesso. "Sou grata pela oportunidade e confiança depositadas em mim. Sei da responsabilidade que é ocupar esse cargo, a Porto da Pedra é uma escola gigante, que representa todo um município, com uma comunidade forte. Estou ansiosa para conhecer os meus ritmistas, já tive um primeiro contato com o mestre Pablo e a troca foi incrível, sei que faremos uma grande parceria, e vamos fazer um lindo carnaval. A energia da comunidade e a troca com os segmentos será de extrema importância para aguentar essa maratona, mas vocês podem ter certeza que darei o meu melhor pela escola, a comunidade de São Gonçalo pode contar comigo nessa jornada, e tenho certeza que ao final seremos felizes. Vamos rumo ao Grupo Especial, meu Tigre".

Comandante da Ritmo Feroz, Pablo também celebra a escolha de Andrea. “Tivemos já um primeiro encontro e Andrea se mostrou uma pessoa muito do bem e que quer participar do nosso cotidiano, isso é muito importante. Que ela seja muito feliz conosco e que a comunidade a receba como ela merece”, diz o mestre. A coroação da nova rainha está prevista para o mês de agosto.