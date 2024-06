Artesanato de São Gonçalo: exposição em Feira de Turismo - Reprodução/Internet

Artesanato de São Gonçalo: exposição em Feira de TurismoReprodução/Internet

Publicado 11/06/2024 15:48

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo abriu um processo seletivo para os artesãos gonçalenses que tiverem interesse em participar da ExpoRio Turismo 2024, que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de junho, na Lagoa.

O evento, considerado um dos principais do turismo do Estado do Rio de Janeiro, é uma realização da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), com apoio da Fecomércio RJ.

Durante os quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo vai apresentar experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia, Entretenimento e Artesanato dos 92 municípios que compõem o Estado. Para participar, o artesão deve preencher o formulário, disponível no link https://forms.gle/Nuo3ctboyjMMw5Lq6 e anexar fotos de suas criações para avaliação. As inscrições serão aceitas até o dia 20 de junho.

Cada artesão pode inscrever uma peça para exposição. Após o processo de seleção, a Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo entrará em contato com os artesãos selecionados para fornecer informações adicionais e orientações sobre os procedimentos a serem seguidos. Todas as peças não vendidas durante o evento serão devolvidas aos respectivos artesãos.