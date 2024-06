Na unidade, os moradores têm à disposição médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde - Fábio Guimarães

11/06/2024

São Gonçalo - Ampliada para melhor atender os pacientes do Jardim Catarina, a Unidade de Saúde da Família (USF) Agenor José da Silva completa oito meses de revitalização neste mês. Ela foi a 31ª USF revitalizada entregue pelo governo do Capitão Nelson, no dia 20 de outubro do ano passado. A unidade tem capacidade para atender 8 mil moradores com atendimentos mais humanizados em ambientes confortáveis.

Edilson de Oliveira, pedreiro de 66 anos, estava na unidade colhendo sangue – um dos serviços do laboratório oferecido no posto – após ter passado pela nutricionista. “Frequento este posto desde quando era uma casinha lá perto do valão. São muitos anos. Eu faço tudo aqui. E, quando não tem o que é preciso, eles fazem o encaminhamento. O atendimento está muito bom. A estrutura também. Minha esposa faz fisioterapia e somos bem atendidos”, disse o pedreiro.

Na unidade, os moradores têm à disposição médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde e eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. Além dos profissionais, programas da Atenção Básica estão disponíveis com serviços de puericultura, pré-natal, preventivo, aferição de pressão arterial e glicose, entre outros. Fernanda Evangelista de Oliveira, dona de casa de 32 anos, realizou o pré-natal na unidade e hoje leva a filha Valentina de Oliveira Vasconcelos, de três meses, para receber os cuidados e orientações da enfermeira, que realiza o trabalho de puericultura. Ela, que tem outros três filhos, também faz parte do programa de Planejamento Familiar. “Comecei o pré-natal quando ainda estava em obra. Mas já usava o posto antes. Melhorou bastante em tudo. O ambiente está melhor, mais confortável, temos mais médicos. O atendimento sempre foi bom, mas parece que os funcionários trabalham com mais prazer porque o posto está melhor para eles também”, descreveu Fernanda.

A nova USF tem seis consultórios, incluindo um odontológico e um ginecológico, salas para os agentes comunitários de saúde (ACSs), de vacina, curativo, administração, esterilização, utilidades, acolhimento, procedimentos, farmácia, almoxarifado, recepção, espera, copa, cinco boxes para fisioterapia e área para atividade externa.

“Entregamos a unidade com tudo novo. Mas o que sempre pedimos é humanização no atendimento. O nosso desejo é que todas as unidades de saúde sejam revitalizadas e que possam oferecer os atendimentos com mais qualidade aos pacientes. Esse governo está dando uma oportunidade incrível para quem trabalha com saúde fazer a diferença. E também pedimos que conservem as que já estão prontas para que a gente consiga dar continuidade às demais revitalizações”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.

Os postos que estão recebendo as obras estão sendo padronizados e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.