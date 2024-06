16ª unidade entregue padronizada ? uma exigência do chefe do Executivo, o prefeito Capitão Nelson, para as unidades da rede básica de saúde - Fábio Guimarães

Publicado 11/06/2024 07:05

São Gonçalo - Posto de saúde cheio e com atendimentos. Assim é a Unidade de Saúde da Família (USF) Flávio Henrique de Brito, no Jóquei, que realiza uma média de 8 mil procedimentos por mês, entre consultas e serviços. Entregue revitalizada para a população em abril do ano passado, a unidade está adequada conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade, para melhor atender a população.

Ela foi a 16ª unidade entregue padronizada – uma exigência do chefe do Executivo, o prefeito Capitão Nelson, para as unidades da rede básica de saúde. O objetivo é entregar serviços e atendimentos mais humanizados e com qualidade para os moradores. A obra foi uma conquista para a população do bairro, que conta com ambientes climatizados e acessíveis (rampa, piso tátil, barras e banheiros adaptados para pessoas com deficiência).

“Antes, o atendimento já era bom, mas melhorou muito após a obra, nem tem comparação. E foi em tudo, eles ajudam muito a gente, nunca deixam de atender. Sempre estão prontos para ajudar, dando o melhor para atender o bairro. A estrutura do posto está uma maravilha. Capitão Nelson está representando o Jóquei”, disse a dona de casa Suzana Oliveira Lima, de 47 anos, que foi ao posto para aferir pressão, medir a glicose e tomar a vacina contra a gripe.

A unidade conta com duas equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF) com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O posto também conta com profissionais do e-Multi com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. As equipes têm capacidade para atender até 8 mil moradores.

Jossi Maria Santana dos Santos, autônoma de 26 anos, começou a frequentar o posto após a revitalização para realizar o tratamento dentário. “Eu gosto muito do posto, do atendimento, da dentista. Isso é muito bom para gente, voltar a ter um sorriso novo de novo. Faço o tratamento aqui e já fui ao Ciesg para fazer canal. A estrutura do posto está bonita, bem reformada, tudo branquinho, limpinho e fresquinho. É outro nível”, opinou.

Além dos profissionais, os programas da Atenção Básica estão disponíveis com serviços de pré-natal, preventivo, puericultura, medição da pressão arterial e da glicose, além de vacinação e exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

“Estamos entregando postos novos em toda São Gonçalo. Outros virão, mas o que a gente sempre pede e o que é mais importante do que toda a estrutura física, é o atendimento humanizado que a equipe foi orientada a prestar. O acolhimento inicial é essencial. A população tem que ser atendida do jeito que ela precisa com respeito e amor. E, se não encontrar o que precisa na unidade, tem que ser orientada onde pode encontrar. Também temos que lembrar que a população deve colaborar na preservação do posto”, orientou o secretário de Saúde Dr. Gleison Rocha.