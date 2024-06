Foram dias de muita celebração à cultura da motocicleta, com shows, gastronomia e exposição de produtos - Renan Otto

Publicado 11/06/2024 07:02

São Gonçalo - A manhã e tarde do último domingo (9) encerraram o 2° Encontro Nacional de Motociclistas, realizado durante três dias no estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. Esta realização é fruto de uma parceria entre a AMO SG (Associação de Motoclubes, Motogrupos, Triciclistas e Motociclistas em São Gonçalo), com apoio cultural da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.

Foram dias de muita celebração à cultura da motocicleta, com shows, gastronomia e exposição de produtos voltados a esse público, com barracas de acessórios de couro, colares e patches. Durante a manhã, os visitantes puderam admirar a elegância e a nostalgia dos clássicos automotivos, com a exposição de carros antigos. "Acho de uma grande relevância cultural eventos como esse, até porque São Gonçalo sediou a primeira corrida automobilística oficial do Brasil. Essa exposição é um grande apoio à cultura do município, com essa nostalgia de trazer os carros de diferentes épocas. Muitas pessoas curtem esse tipo de evento e tem esse hobby, assim como eu. É algo de grande valor histórico que apresentamos para a população de São Gonçalo" , disse o funcionário público Renato Veloso, de 57 anos, um dos expositores do evento, associado ao grupo Auto Relíquias Clube de São Gonçalo.

No início da tarde, o cantor Coalhada e sua banda apresentaram um repertório recheado de sucessos do cantor Raul Seixas, como Canceriano sem lar, Tente outra vez, S.O.S, O trem das sete e Gita. A banda Teia de Aranha fechou os shows desta edição do Encontro Nacional de Motociclistas.