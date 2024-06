A praça anterior foi totalmente demolida para dar espaço para a nova - Renan Otto

Publicado 07/06/2024 16:45

São Gonçalo - A nova Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, está ganhando forma. A área de lazer está sendo revitalizada pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, seguindo os moldes do programa Praça Renovada. Já é possível ver a estrutura onde ficarão os quiosques, a guarita da Guarda Municipal e uma nova via que foi feita com o objetivo de melhorar o trânsito do bairro. As ruas ao redor da praça estão recebendo pavimentação.

Antes da pavimentação, a praça e o seu entorno receberam obras de drenagem. A nova área de lazer terá uma guarita para a Guarda Municipal, que contará com uma área de 25 metros quadrados, um dormitório e um banheiro, além de um playground, academia para o idoso e o primeiro ParCão (focado nos pets) do município. A praça anterior foi totalmente demolida para dar espaço para a nova.

Quem passa pelo local está ansioso para ver a obra finalizada. O autônomo Joselin Nerval, de 66 anos, é uma dessas pessoas. Ele sempre passa pelo bairro para ir ao Ceasa e afirmou que a praça anterior estava com os brinquedos danificados. "A praça anterior estava acabada! Os brinquedos estavam quebrados, assim como o chafariz. Agora, eu estou vendo a obra e estou gostando do trabalho. Acredito que, com a guarita, a praça vai ficar mais segura também, será uma área de lazer totalmente revitalizada. Eu nunca vi uma obra desse tipo aqui", disse o morador de Nova Cidade.

O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais. As obras têm como objetivo revitalizar a praça e reordenar o trânsito na região, que recebe um fluxo intenso de caminhões por ser próxima à Ceasa. As intervenções na Praça do Colubandê tiveram início no final de fevereiro e possuem um prazo de conclusão de 180 dias.

As palmeiras que ficavam na praça foram retiradas pelo Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação. De lá, as árvores foram replantadas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, na obra do polo de autopeças do Jardim Alcântara e às margens da RJ-104. Um novo projeto de paisagismo será executado na praça.