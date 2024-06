As escavações estão em andamento nos fundos do terreno para a construção de três novas salas - Fabio Guimarães

As escavações estão em andamento nos fundos do terreno para a construção de três novas salasFabio Guimarães

Publicado 07/06/2024 16:36

São Gonçalo - O Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, começou a receber obras. Inicialmente, o terreno nos fundos da unidade de saúde está sendo preparado para receber novas salas de atendimento. Após esta fase, a estrutura já existente do polo vai receber obras de revitalização e adequação para melhor atender os moradores. A expectativa é que as obras possam ampliar os serviços ofertados na unidade. Atualmente, o polo é responsável por um média de 50 mil atendimentos mensais.

As escavações estão em andamento nos fundos do terreno para a construção de três novas salas, onde vão funcionar a fisioterapia do Programa Municipal de Hanseníase e as salas de atendimento do Programa Municipal de Controle da Tuberculose. A previsão de entrega é no fim deste ano.

O prédio já existente vai receber revisão de toda a parte elétrica, hidráulica e da rede de esgoto. “É uma edificação extensa e antiga, mas vamos revitalizar. Há previsão de troca de todos os revestimentos – tanto do piso quanto das paredes – e de esquadrias e portas, além da finalização com nova pintura. E o principal das mudanças em todas as unidades, que é dar acessibilidade às pessoas com deficiência e idosos”, disse o engenheiro responsável, Fernando Moreira.

Apesar da nova obra, algumas mudanças significativas já aconteceram na unidade, como a instalação de ares-condicionados na maioria das salas e consultórios, reforma nos banheiros e troca de alguns equipamentos de trabalho.

“Como todos os polos sanitários, é uma unidade grande e antiga que precisa de atenção. Estamos trabalhando para melhorar e dar mais qualidade nos atendimentos para os usuários, sem deixar de atender diretamente os profissionais de saúde que ali trabalham, pois terão ambientes mais adequados para desenvolverem os seus trabalhos”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.