Publicado 07/06/2024 09:27

São Gonçalo - Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo promoveu diversas atividades educativas nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de Engenho Pequeno e das Estâncias de Pendotiba, em São Gonçalo. O projeto “Estudo Vivo” foi realizado na quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, e envolveu alunos de duas escolas da rede municipal, que tiveram a oportunidade de aprender mais sobre conservação e biodiversidade.

Durante a manhã, alunos do 4º ano do CIEP 411 estiveram na APA de Engenho Pequeno, onde participaram de uma trilha ecológica, visitaram um laboratório de conservação e realizaram o plantio de mudas da Mata Atlântica. As atividades envolveram temas relacionados à flora, fauna e à preservação do bioma Mata Atlântica, enriquecendo a compreensão dos estudantes sobre a biodiversidade presente na área protegida.

"A educação ambiental é um pilar essencial para a conservação dos recursos naturais. Iniciativas como essa não apenas celebram datas importantes como o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também formam cidadãos comprometidos com a preservação ambiental", disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.

No período da tarde, alunos do 5º ano do CIEP 125 visitaram a APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, onde assistiram uma palestra interativa sobre o resgate de animais silvestres, participaram de uma oficina de confecção de cartazes com temáticas de conservação ambiental e simularam o combate a incêndios florestais, com o apoio do Grupamento de Defesa e Preservação Ambiental (GPAm), da Guarda Municipal de São Gonçalo.

As atividades realizadas nas áreas de proteção ambiental visam não apenas educar os estudantes, mas também promover a conscientização comunitária sobre a importância da preservação ambiental. Os cartazes produzidos pelos alunos serão expostos na Sala Verde Dora Negreiros, em Neves, durante um mês, promovendo a continuidade da educação ambiental.

Conduzido pelas coordenadoras Marianna Orioli, Lorena Ramos e Thaís Sousa, o projeto “Estudo Vivo” tem objetivo de conectar os alunos da rede municipal de ensino com a natureza e promover a conscientização sobre a importância da biodiversidade, ensinando aos jovens desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente, para que se tornem cidadãos conscientes e responsáveis. As vivências ocorrem todas as terças e quartas-feiras em dois horários: das 09h às 11h e das 14h às 16h. A escola que deseja realizar o agendamento para visitação dos espaços pode se inscrever pelo e-mail projetoestudovivosg@gmail.com.