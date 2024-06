Unidade de Saúde da Família (USF) Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina: público de 12 mil usuários - Fabio Guimarães

Publicado 06/06/2024 16:38

São Gonçalo - Com público de 12 mil usuários, a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina, foi o 26º posto revitalizado entregue pela gestão do prefeito Capitão Nelson Ruas em agosto de 2023. Além da revitalização, o posto também foi ampliado para melhor atender os pacientes.

Os usuários do local ainda vão ganhar mais benefícios: farmácia com remédios distribuídos pela atenção básica e mais dois programas: Hiperdia – para diabéticos e hipertensos; e de controle ao tabagismo – para aqueles que desejam deixar o vício em qualquer tipo de fumo. Os funcionários poderão se cuidar através do projeto “Cuidando de Quem Cuida”, que vai disponibilizar sessões com psicólogos para os servidores.

As melhorias estruturais dão mais dignidade à população. E o atendimento mais humanizado e os serviços são exigências do prefeito. A dedicação dos servidores e as mudanças são observadas e confirmadas pelos pacientes. “Já fui atendida no antigo posto e agora, estou sendo no novo. Tudo melhorou: o ambiente e o atendimento. Está tudo melhor”, disse a aposentada Rosane Mara de Souza, de 69 anos, que foi à consulta com o clínico geral e já saiu com agendamento para o psicólogo.

Para atender os 12 mil usuários, o Luiz Carlos Prestes tem três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O espaço conta, ainda, com profissionais da equipe do e-Multi, formada por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.

Também tem atendimento odontológico e oferece os programas da Atenção Básica com diferentes serviços como pré-natal, planejamento familiar, combate à tuberculose e hanseníase e grupo de apoio à amamentação. Exames laboratoriais de sangue, urina e fezes estão disponíveis para a população. Aline Silva, autônoma de 39 anos, levou a mãe, a dona de casa Marilene Silva, 62, ao médico. Era a primeira vez delas na USF. “É a nossa primeira vez aqui. Por enquanto, o que já conheci, estou achando que é o melhor que tem. O atendimento dos profissionais por onde já passamos, foi maravilhoso. E já sei que os médicos são bons. Eu não imaginava que o posto de saúde era assim. Gostei muito daqui. Tomara que continue desse jeito”, disse.

A unidade segue todas as normas de ambientes (RDC 50) e de acessibilidade (NBR 9050 - rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência) exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde. A USF tem sete consultórios, incluindo odontológico e um ginecológico, farmácia, sala de vacina, curativo, procedimentos, coleta de exames, estoque, administração e recepção.

“É uma satisfação enorme saber que a população está aprovando as benfeitorias. Nós sabemos que a nossa população merece e vamos continuar fazendo. Mas mais do que a estrutura física, o atendimento humanizado dos profissionais é fundamental. Por isso, sempre peço que os funcionários acolham e ofereçam atendimento digno para os moradores”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.