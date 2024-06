Suzi Brasil: apresentação no Municipal de São Gonçalo - Reprodução

Suzi Brasil: apresentação no Municipal de São GonçaloReprodução

Publicado 04/06/2024 19:42

São Gonçalo - Suzy Brasil traz o seu show de stand up comedy para o Teatro Municipal de São Gonçalo, nesta sexta-feira, dia 7 de junho, às 20h30. A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir pares de ingressos nesta quarta-feira. O show ‘Made In Brasil’ será apresentado por Suzy, em uma noite recheada de fatos reais. Ela traça uma linha do tempo contando a história do seu criador, Marcelo Souza, e narra seus dias de glória como drag queen caricata famosa na noite carioca.