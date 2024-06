Central de Segurança: da sua inauguração até o mês de abril de 2024 foram registradas 561 ocorrências - Divulgação

Publicado 03/06/2024 17:00

São Gonçalo - A Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) tem se mostrado um importante braço a favor da fluidez no trânsito, no ordenamento urbano e na segurança pública no município, com números expressivos que demonstram o sucesso do sistema, desde a sua implantação, em setembro de 2023, pela Secretaria Municipal de Transportes.

O trimestre com números mais expressivos foi o de janeiro a março deste ano, com 286 ocorrências, entre as quais 38 registros de furtos de cabos, 58 colisões de veículos e 21 acidentes de trânsito. Anteriormente, no quarto trimestre de 2023, de outubro a dezembro, a Central de Segurança teve, em seus primeiros meses de funcionamento, 210 ocorrências, sendo 28 delas por furto de cabos, 16 acidentes e 45 registros de colisão.

Da sua inauguração até o mês de abril de 2024 foram registradas 561 ocorrências, entre as quais com 76 furtos de cabos, 41 acidentes de trânsito e 121 registros de colisão de veículos.

A Central de Segurança atua de forma integrada com as secretarias do município e também com as forças de segurança do Estado, como a Polícia Militar e Polícia Civil, além da Polícia Rodoviária Federal, que podem solicitar o uso das câmeras para auxiliar suas ações. “O monitoramento além de auxiliar na rápida resposta a crimes que acontecem na cidade, também possibilita ações imediatas no trânsito e no ordenamento urbano, com o direcionamento preciso de equipes que poderão solucionar as ocorrências com agilidade e precisão”, destacou o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Através de 338 câmeras posicionadas de forma estratégica em vários pontos da cidade, a CSSG contribui para a rápida atuação da Guarda Municipal em casos de furtos de cabos, que recebem resposta imediata das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em especial durante a noite e madrugadas.

Em fevereiro de 2024, através do monitoramento da Central de Segurança, a Guarda Municipal evitou o furto de uma tonelada de cobre no Alcântara. A rápida chegada dos agentes da Romu evitou o crime, quando 300 metros de cabo subterrâneo eram furtados com o auxílio de um caminhão. Os bandidos fugiram assim que perceberam a chegada da Guarda Municipal na Rua Jovelino de Oliveira Viana, onde o crime ocorreu.

Um suspeito de homicídio de 55 anos foi detido no dia 22 de maio, após um cerco policial realizado com auxílio das imagens capturadas por câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). O homicídio ocorreu no mês de março, no Jardim Catarina. Após solicitação da Polícia Civil à Central de Segurança de São Gonçalo, os passos do suspeito passaram a ser monitorados. Quando saiu em uma moto do bairro Jardim Catarina, ele foi monitorado até o Alcântara, onde foi preso em um cerco policial na Rua Jovelino de Oliveira Viana.