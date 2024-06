São Gonçalo: unidade itinerante da Aguas do Rio estará no bairro Salgueiro - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: unidade itinerante da Aguas do Rio estará no bairro SalgueiroDivulgação/Ascom

Publicado 03/06/2024 15:29

São Gonçalo - Com objetivo de ficar ainda mais próxima da comunidade e facilitar o acesso a diversos serviços, a Águas do Rio montou, nesta terça-feira, 28/5, um atendimento móvel na Praça do Antigo DPO, no Salgueiro, em São Gonçalo. A ação acontece até 25 de junho, sempre às terças-feiras, das 9h às 16 horas.

Durante esta edição do ‘Águas do Rio com Você’, clientes da concessionária poderão obter informações sobre o parcelamento de débitos, atualização de dados cadastrais, solicitação de novas ligações, troca de titularidade, Tarifa Social e muito mais. “Esse tipo de atendimento possibilita um relacionamento mais próximo e eficaz com a população. Dessa forma, conseguimos dar as melhores soluções para as demandas trazidas, sem que as pessoas precisem se deslocar até uma loja”, disse Diógenes Lyra, diretor executivo da empresa.

Caso o cliente tenha alguma solicitação que não possa ser resolvida de imediato, as informações serão direcionadas para as equipes operacionais da Águas do Rio.



SERVIÇO:



Águas do Rio com Você

Endereço: Estrada das Palmeiras, esquina com a Rua Manuel Antônio da Silva, s/n° (Praça do Antigo DPO).

Dia e horário: terças-feiras, até 25/06, das 9h às 16 horas