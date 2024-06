Oficina de customização de roupas juninas: grátis, em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 03/06/2024 15:29

São Gonçalo - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar duas oficinas de customização de roupas para as tradicionais festas juninas. A primeira será realizada nesta terça-feira (4), às 10h, na praça de alimentação do Pátio Alcântara, e a segunda será na quarta-feira (5), às 14h, no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping.

A atividade, que será aberta ao público, será comandada por artesãs do Lidera Mulher, projeto que oferece de forma gratuita aulas sobre formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

Durante as oficinas, as participantes vão aprender a customizar roupas e acessórios usando tecidos, linhas e agulha para as comemorações juninas. Para participar das oficinas basta chegar no dia e local já indicados, não é preciso fazer inscrição previamente.



Serviço:



Oficinas de customização para as festas juninas, nesta terça-feira (4), às 10h, na praça de alimentação do Pátio Alcântara, que fica na Rua Carlos Gianelli, s/n, no Alcântara, e a segunda será na quarta-feira (5), às 14h, no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, que Av. Pres. Kennedy, 425, no Centro.