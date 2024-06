Mauro Quintaes: carnavalesco confirmado para a Porto da Pedra no próximo ano - Divulgação/Ascom

Mauro Quintaes: carnavalesco confirmado para a Porto da Pedra no próximo anoDivulgação/Ascom

Publicado 03/06/2024 13:34

São Gonçalo - Preparando-se para fazer mais um carnaval competitivo, a Porto da Pedra confirmou o nome do carnavalesco Mauro Quintaes no time de 2025. O artista, que assinará seu sétimo trabalho na vermelha e branca, é um dos trunfos da agremiação para o projeto que visa levar o Tigre à disputa do título da Série Ouro no próximo ano.

Responsável por belos projetos em todas as suas passagens por São Gonçalo, Mauro Quintaes já está trabalhando no enredo da escola, o qual será anunciado em breve. O profissional apresentou trabalhos que marcaram, tanto sua trajetória quanto a história da escola, como no ano de 1997, quando a agremiação conquistou o 5º lugar do Grupo Especial ao apresentar “No reino da Folia, cada louco com sua mania”, ou em 2023 ao contar “A invenção da Amazônia”, tema que rendeu o campeonato da Série Ouro e a tão sonhada vaga no Grupo Especial, após 11 anos. Embora o resultado deste ano não tenha sido o esperado, o desfile de “O Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”, foi um dos mais comentados e elogiados do carnaval, marcando a passagem do Tigre na Sapucaí, abrindo as apresentações do Grupo Especial.

Assim como Pablo, que segue no comando da Ritmo Feroz, Wantuir e Junior Scapin também estão renovados. A equipe completa será apresentada durante a próxima edição da Feijoada do Tigre, que acontecerá no dia 15 de junho, com entrada gratuita.