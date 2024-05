Obras em Anaia Grande: novo asfaltamento - Divulgação/Ascom

Publicado 17/05/2024 20:08

São Gonçalo - A Estrada da Meia Noite, localizada no bairro Anaia Grande, foi pavimentada nesta sexta-feira (17). O prefeito Capitão Nelson esteve no local realizando uma visita técnica. A via está recebendo intervenções da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo.

Nessa obra, foram investidos mais de R$ 18 milhões. A verba é do governo federal e foi obtida a partir de uma emenda parlamentar. As obras na Estrada da Meia Noite já estão em fase de finalização. Novas calçadas e meios-fios também foram construídos no local.

O prefeito Capitão Nelson afirmou que as mudanças feitas no local atendem a uma demanda antiga da população. "Nessa gestão, venho tentando mudar São Gonçalo. Não alcancei todos os bairros ainda, mas seguimos dando um passo de cada vez. Aqui, era um pedido antigo dos moradores. Eu atendi e nossas equipes fizeram drenagem, calçadas e pavimentação. Vamos mudar o município cada dia mais", disse.

Para os moradores do bairro, o local está muito melhor após o início das obras. É o que afirma Daniel Sobral, de 23 anos, que mora no bairro desde que nasceu. "Antes da obra, aqui alagava. A água aqui na rua chegava no nosso joelho. Era horrível! Fora os buracos na via, que era de terra batida, até os carros que passavam aqui quebravam. Agora, tudo melhorou, estamos recebendo asfalto, recebemos drenagem e eu digo que o prefeito Capitão Nelson está de parabéns", contou.

No mesmo pacote de obras da Estrada da Meia Noite está também a Estrada Francisco Azeredo Coutinho, conhecida como Estrada de Ipiíba. Esta já recebeu toda a drenagem e pavimentação necessária ao longo de seus seis quilômetros de extensão