Deyvid Soares: lançando single novo nesta sexta-feira, em todas as plataformas digitais - Divulgação/Trip Music Group

Publicado 03/05/2024 09:44

São Gonçalo – O baixista e produtor Deyvid Soares lança, na sexta-feira (3), a sua nova faixa, "Horizontal". O single chega às plataformas digitais pelo selo Trip Music. A música instrumental – que foi produzida pelo próprio músico – tem participação do Dudu Ferreira nos teclados, Luo Campanelli na guitarra e Cláudio Félix na bateria.

Deyvid Soares, nascido no dia 24 de janeiro de 1988 no município de São Gonçalo, mudou-se para Niterói já no seu primeiro mês de vida. Começou na música bem cedo, aos nove anos de idade, quando ganhou seu primeiro violão – dado seu tio. Daí em diante não parou mais. Estudou com lendário baixista Arthur Maia, depois continuou a se aprimorar no estudo musical com os baixistas Mazinho Ventura e Francisco Falcon. Se especializou em Harmonia, Improvisação e Técnicas de Instrumento. Também estudou com renomado tecladista e produtor musical Dudu Ferreira.

Hoje já baixista e produtor musical, Deyvid Soares tocou com alguns artistas como Pedrinho da Flor, Dunga de Vila Isabel, Preto Joia, Aluísio Machado, Andréa , Alex Cohen e Zé Katimba, entre outros, e também fez uma participação no palco com o também lendário baixista Celso Pixinga.

O artista e produtor tem se destacado no cenário da música instrumental, com trabalhos autorais que vão do jazz à MPB. Hoje ocupa a função de diretor musical no selo Trip Music, e tem feito um trabalho relevante tanto como produtor, instrutor e músico.

SOBRE A TRIP MUSIC GROUP

Lançado pelo artista, produtor e músico Marcio Windson (o MC Windson), o selo Trip Music Group surgiu para fortalecer os talentos musicais das periferias, porém com um tratamento profissional. O selo é distribuído pela INGrooves, do grupo Universal Music.

Windson é muito popular no meio da música em Niterói, Rio, São Gonçalo e Itaboraí, com mais de duas décadas de experiência e bons serviços prestados aos artistas, músicos e produtores de eventos. Com este trânsito que tem entre os artistas emergentes, resolveu montar o selo próprio, ao lado de DJ Caniball O Mago,

A proposta é a de lançar diversos novos nomes brasileiros nos próximos anos. Entre 2019 e 2020 Windson viu seu cast crescer para 27 artistas e 03 projetos coletivos (ITAflow, As Sambistas, Desplugados e Bossa Mix).