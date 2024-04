MC Windson: desenvolvimento do selo Trio Music e lançamento de nova faixa na sexta-feira - Divulgação/Trip Music

Publicado 09/04/2024 21:25

São Gonçalo - Mc Windson, artista e empresário, lança a faixa musical de pop-funk "É pra cantar" na próxima sexta-feira (12), em todas as plataformas digitais. A música nasce sucesso e é uma composição do próprio Windson, em parceria com seu fiel escudeiro, o DJ Caniball o Mago -- e foi produzida pelo tecladista Dudu Ferreira e o baixista Deyvid Soares.

MC Windson criou o selo Trip Music para lançar seus artistas e sua própria carreira. Entre 2019 e 2020 Windson viu seu cast crescer para 27 artistas e 04 projetos coletivos (ITAflow, Desplugados, As Sambistas e Bossa Mix). As especialidades do produtor são os lançamentos de artistas jovens de Trap, Funk, Soul,

Rap e Samba. São artistas com potencial de toda uma carreira pela frente, apenas em seus inícios de jornadas. Porém suas carreiras precisam ser profissionalizadas e organizadas para além da comunidade onde moram. Precisam ganhar o mundo, como os grandes nomes da cena (Criolo, Mano Brown, Seu Jorge, Baco Exu do Blues, GR6, Kondzilla, etc).

"Em 2021 resolvi mergulhar de cabeça nesse mundo dos streamings, e o foco total é na minha carreira solo e no novo selo Trip Music Group, que conta também com um braço Gospel. Juntamos as forças e montamos uma equipe com cinco produtores, três estúdios de gravação, quatro equipes de filmagem e fotografia e designers parceiros. Além de mim, que acumulo experiência de doze anos a frente de uma multinacional como Diretor de Marketing, e pretendo investir todo meu conhecimento e visão no selo Trip, multiplicando os números em 2024", explicou Windson