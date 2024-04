Paróquia São Gonçalo de Amarante: inspeção na fachada e torres - Divulgação/Ascom

05/04/2024

São Gonçalo - A Paróquia São Gonçalo de Amarante, reconhecida como a identidade do município, recebeu mais “pichações” nos azulejos da fachada durante esta quinta-feira (04).

Desta vez, o motivo não foi vandalismo, mas sim a execução de uma análise e inspeção para a realização de um laudo técnico, que viabilizará o orçamento para a reforma da fachada da Igreja e de suas torres. Todas as marcações foram realizadas por uma empresa especializada em recuperação e serviços em altura e indicam pontos com fissuras ou áreas ocas com infiltrações.

Após o mapeamento, será emitido um laudo com a apresentação dos pontos que necessitam de intervenção com maior urgência. Apenas a inspeção e a elaboração do laudo custou à paróquia R$ 20 mil. Durante o processo, a empresa ainda executou a limpeza e a retirada das folhagens que nasciam entre os azulejos.

De acordo com o pároco, padre André Luís, a reforma na fachada será o maior desafio ao longo dos dez anos de obras ininterruptas por toda a Igreja: “Muitos gonçalenses aguardam esse momento com muita expectativa, outros passam na frente da paróquia e acham que ela está abandonada, mas não sabem quantas outras intervenções já foram realizadas, como a recuperação na parte interna da igreja, a troca do telhado, do emboço das laterais e, recentemente, concluímos a construção da cobertura do pátio”.

A realidade é que a fachada vai ser a obra mais complexa e desafiadora da paróquia até o momento. “Precisamos planejar detalhadamente e capitalizar os recursos para que tudo seja possível, já que todas as outras obras foram realizadas apenas com a colaboração e doação dos paroquianos da comunidade. Todos que puderem colaborar, será de extrema importância”, explica o padre.