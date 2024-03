Páscoa no shopping: atividades infantis gratuitas - Divulgação/Ascom

Publicado 20/03/2024 19:06

São Gonçalo - Para celebrar a Páscoa, o Partage São Gonçalo preparou uma programação interativa para toda a família. Em um ambiente acolhedor e temático, o shopping convida todos os moradores da região a participar das experiências gratuitas e deliciosas dessa época. Todas as atividades serão gratuitas e acontecerão no 2º piso do shopping, em frente à Vivara, das 15h às 19h.

No domingo (24), acontecerá a Oficina de Biscoitinhos, onde os participantes vão deixar a criatividade fluir e poderão decorar seus próprios biscoitos de Páscoa. No dia 29 de março (sexta-feira), os pequenos vão colocar a mão na massa e produzir seus cupcakes durante a oficina de confeitaria.

Já no sábado (30), haverá uma brincadeira muito divertida com a presença do Coelhinho, símbolo da Páscoa: a Caça aos Ovos. As crianças terão a oportunidade de procurar ovos coloridos e participar de uma experiência lúdica e interativa.

Após as atividades, o público poderá levar para casa suas criações e compartilhar com a família. Para participar das oficinas, os interessados devem se inscrever no site do Partage São Gonçalo. A vagas são limitadas.

SERVIÇO:

Evento: Páscoa no Partage São Gonçalo

24 de março (domingo) - Oficina de Biscoitinhos

29 de março (sexta-feira) - Oficina de Cupcake

30 de março (sábado) - Caça aos Ovos

Horário das atividades: 15h às 19h

Local: 2º piso – em frente à Vivara

Inscrições gratuitas https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425 – Centro, São Gonçalo