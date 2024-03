Priscilla Canedo: audiência sobre resíduos sólidos, em São Gonçalo - Divulgação/Ascom

Priscilla Canedo: audiência sobre resíduos sólidos, em São GonçaloDivulgação/Ascom

Publicado 12/03/2024 17:17

São Gonçalo - Na próxima sexta-feira (15), às 10h, a vereadora Priscilla Canedo promove na Câmara Municipal de São Gonçalo uma Audiência Pública sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos no município.

Na ocasião será debatido como as cooperativas de recicláveis podem por meio de uma política integrada de sustentabilidade transformar a qualidade de vida da cidade e de seus munícipes. A audiência pública será transmitida ao vivo também pelo canal da Câmara Municipal de São Gonçalo no facebook, e também no youtube. A audiência acontece no Plenário Joaquim Lavoura, na Câmara Municipal de São Gonçalo. O endereço é Rua Francisco Portela, 2814, no Centro.



Estarão presentes Denise Lobato (assessora do Deputado Estadual Carlos Minc); Laudiceia (Presidente de cooperativa de recicláveis de São Gonçalo); Deputada Marina do MST PT São Gonçalo (Deputada Estadual PTRJ); Flavia Morais (Deputada Federal de Goiás - PDT); Márcio Luis Marques (OAB SG), Setorial Estadual e Municipal de meio ambiente do PTRJ e PTSG; entre outros.

Priscilla Canedo ocupa desde o ano de 2020 uma cadeira na Câmara dos Vereadores. É Presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, Vice-presidente da Comissão de Política Urbana e Habitação e membro da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente.