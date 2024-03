Obras em Vista Alegre: parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Gonçalo - Divulgação/Ascom

Obras em Vista Alegre: parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São GonçaloDivulgação/Ascom

Publicado 04/03/2024 08:00

São Gonçalo - As obras no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, seguem em ritmo acelerado e em breve, estará revitalizado e vai oferecer mais dignidade à população. O projeto é uma parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da secretaria das Cidades, com a prefeitura de São Gonçalo.

Nesta semana, a rua Itapira começou a receber o serviço de drenagem. Já as ruas Itacolomi e Itápolis foram asfaltadas. No total, serão investidos mais de R$ 34 milhões em intervenções como drenagem, pavimentação e revitalização em 26 ruas do bairro. A obra tem previsão de ser concluída no primeiro semestre deste ano.



"A cidade de São Gonçalo é uma das maiores do estado e merece a nossa atenção. A obra de Vista Alegre demonstra o cuidado do Governo do Estado, na gestão Cláudio Castro, com a população. Nosso objetivo é entregar, de forma rápida e eficiente, uma obra que mude a realidade de vida do cidadão gonçalense", afirmou Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades.



Morador de Vista Alegre há 55 anos, o cadeirante aposentado Neas Sodré, de 81 anos, afirma que o bairro costuma alagar e com a obra, ele e os demais moradores vão poder sair de casa com mais tranquilidade.