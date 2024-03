Paulo Sales, Fernando Freitas e Ricardo Marques: reunião na Assejus - Divulgação/Ascom

Publicado 04/03/2024 06:59 | Atualizado 04/03/2024 07:22

Logo no início da COVID-19, Niterói realizou ação no combate e eliminação de microrganismos prejudiciais à saúde, reconhecida internacionalmente como medida eficaz para contenção de riscos contra o vírus que se transformará na maior crise sanitária da história. Com isso, a biodescontaminação foi o tema da reunião realizada pela Sasbio – empresa especializada no tratamento de ambientes coletivos – na sede da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus), em Brasília, na última sexta-feira (1). A Assejus vai oferecer aos usuários e colaboradores segurança nos locais de acesso coletivo. A proposta vai mitigar os riscos de doenças por agentes patogênicos e vetores. Ainda dentro do programa de contenção de riscos de doenças, a Assejus adotará pulverização contra mosquitos causadores da dengue.

Ricardo Marques, CEO da Sasbio e autoridade neste tema, abordou o cenário, as tendências em relação as questões epidemiológicas e a necessidade de medidas preventivas que garantam a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. “A Biodescontaminacao Assistida e Certificada é uma das ações preventivas mais importantes no controle microbiológico e eliminação e combate de microrganismos prejudiciais à saúde humana”, disse ele.

Além do Presidente da Assejus, Fernando Freitas, a reunião também teve a presença do maestro Paulo Sales, que além de integrar a equipe da Sasbio, desenvolveu projetos culturais para a grade de eventos da Assejus.

“Freitas, tem a meta de adotar infraestrutura e sistemas que atendam conceitos e regras de sustentabilidade, além da prioridade em estabelecer o modelo ESG na Assejus – o mesmo programa na disputa das eleições para presidência dos servidores do TJDF. Servidor do judiciário há mais de 14 anos, professor, bacharel em direito, é respeitado por sua diligência e compromisso com o futuro do judiciário – especialmente pela qualidade dos servidores. Ao longo dos últimos 7 anos, a frente de uma gestão moderna e visionária, vem transformando a Assejus. Espera-se para breve, anunciar mais parcerias, tanto na experiência em clubes associativos como no judiciário”, explicou Ricardo Marques.

Desde 2015 a Sasbio, especializada em tratamento de ambientes, traz para o mercado nacional o que há de mais moderno no mundo em soluções para o controle microbiológico e processos sanitários. A empresa atua com uma equipe de especialistas, médicos infectologistas, virologistas, imunologistas, medicina do trabalho, químicos, bioquímicos, biólogos, engenheiros sanitaristas, ambiental, civil e farmacêuticos treinados segundo normas da ABNT e certificações internacionais.