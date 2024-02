José Aldo: aulas gratis em São Gonçalo, promovendo a inclusão no esporte - Divulgação/Ascom

José Aldo: aulas gratis em São Gonçalo, promovendo a inclusão no esporteDivulgação/Ascom

Publicado 28/02/2024 10:47

São Gonçalo - Com o objetivo de ensinar Muay Thai e Jiu Jitsu para as crianças no contraturno escolar, fazendo com que elas aprendam artes marciais e passem mais tempo dentro da escola, o Projeto Socioesportivo "Formando Campeões – Escola de Lutas José Aldo” abriu esta semana 200 vagas para os dois núcleos atuantes em São Gonçalo, nos bairros Laranjal e Jóquei.



Para participar os requisitos são ter entre 8 e 17 anos e estar matriculado na escola regular. O projeto é patrocinado pela ENEL através da Lei de Incentivo ao Esporte Estadual.



Para o ex-lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), José Aldo, seu papel e de incentivá-los a mudar a perspectiva de vida através do esporte com disciplina e determinação nos treinos. “Temos alunos que se destacaram em competições nacionais e isso mostra que o foco, disciplina, mudanças de hábitos e determinação são determinantes, independentemente de onde você seja. Foi possível comigo e pode acontecer também com qualquer outro aluno", destaca Aldo.



HORÁRIOS:



Masculino - Segunda, quarta e sexta



Manhã:

7:30 as 8:30 - 11 a 13 anos

8:30 as 9:30 - 8 a 10 anos

09:30 as 10:30 - 14 a 15 anos

10:30 as 11:30 - 16 a 17 anos



Tarde:

13:30 as 14:30 - 8 a 10 anos

14:30 as 15:30 - 11 a 13 anos

15:30 as 16:30 - 14 a 15 anos

16:30 as 17:30 - 16 a 17 anos



Feminino - Terça e quinta



Manhã:

7:30 as 9:30 - 8 a 13 anos

9:30 as 11:30 - 14 a 17 anos



Tarde:

13:30 as 15:30 - 8 a 13 anos

15:30 as 17:30 - 14 a 17 anos

SERVIÇO:



Número de vagas: 200

Locais: Colégio Municipal Estefânia de Carvalho (Avenida Bispo Dom Joao Da Mata, s/n- Laranjal) e Obra Comunitária São Francisco de Assis (Rua Melquíades Peres, s/n- Jóquei)

Requisitos: Ter entre 8 e 17 anos e estar matriculado na escola regular.

Horário para preenchimento da ficha de inscrição: Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Levar documentação do aluno e do responsável. (Identidade, comprovante de residência e declaração escolar.