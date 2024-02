Maurício Nascimento de Almeida: Secretário Municipal de Educação aposta na modernização do sistema em São Gonçalo - Divulgação/Ascom

Publicado 16/02/2024 14:54 | Atualizado 17/02/2024 10:40

São Gonçalo – Pela segunda vez no cargo de Secretário de Educação do município de São Gonçalo, o servidor público efetivo desde 2011, Mauricio Nascimento de Almeida, 44 anos – formado em direito e pós-graduado em direito público – está à frente do projeto de expansão e modernização da Educação na cidade. Quando ocupou pela primeira vez a função, o mundo vivia a epidemia de Covid-19 e o trabalho se tornou muito desafiador.

Apesar do desafio, o município conseguiu melhorar o setor em um município no qual a maioria dos jovens dependem da educação pública. “Já ocupei diversos cargos na Prefeitura de São Gonçalo, dentre os quais fui Subsecretário de Recursos Humanos, Subsecretário de Infraestrutura e Subsecretário Executivo. Com nosso empenho, São Gonçalo alcançou índices que jamais conseguiu, como por exemplo, no Índice Geral dos anos iniciais, em análise do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), realizado pelo Ministério da Educação”.

O Secretário fala a respeito do terceiro maior crescimento, conquistado por São Gonçalo, entre os 92 Municípios que compõem o Estado do Rio de Janeiro. “Ter esta atuação na cidade nos faz conhecedor dos problemas da educação e, com isso, buscar ações estratégicas para ajudar na sua melhoria”, completou.

O Secretário ainda pontuou que “vem procurando transformar a educação através de uma gestão democrática, buscando investimentos nas questões de modernização dos equipamentos educacionais, renovação dos quadros funcionais através de concurso público com a valorização dos seus profissionais e ampliação da rede pela inauguração de novas unidades – procurando manter as crianças e adolescentes do município inseridas no âmbito escolar, apostando na ampliação do estudo em tempo integral”.

Mauricio Almeida acredita que, para se chegar a um ensino de qualidade, é necessário unir algumas ações de gestão aos padrões tradicionais, somados aos fatores contemporâneos. “Precisamos ampliar a utilização das ferramentas tecnológicas, que tanto despertam o interesse dos alunos, assim como investir no desenvolvimento do esporte e da cultura no âmbito das unidades educacionais”, exemplifica o Secretário.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Um dado técnico, que mostra os avanços da educação no município, foi divulgado pelo Secretário. “Não poderia deixar de registrar nossa colocação no resultado do último SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), realizado pelo Ministério da Educação. O reconhecimento motiva ainda mais nossas ações de melhoria, confirmando um expressivo avanço na Educação do município”, conta Mauricio. “A longo prazo, a educação consegue transformar a vida das pessoas. A colocação no SAEB reflete um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, aliado aos investimentos realizados pelo Prefeito da Cidade, que não mede esforços para o avanço na Educação”, encerra ele.