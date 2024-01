Moradores do bairro Estrela do Norte: na seca e sem solução - Divulgação/Ascom

Moradores do bairro Estrela do Norte: na seca e sem soluçãoDivulgação/Ascom

Publicado 30/01/2024 17:49

São Gonçalo - Na seca. É como moradores têm vivido há 30 dias na Rua Tenente Guarani, na Estrela do Norte, em São Gonçalo. O motivo alegado para o corte no fornecimento pela Águas do Rio é uma interrogação para os consumidores que estão com as contas em dia e sem água nas torneiras.

Uma das que reclama é a comerciante Silvana Regina Costa Santos, de 51 anos e que mora há 12 na localidade. Para ela, ficar sem água por um mês é algo inédito.

"Nunca tive esse problema de ficar tanto tempo sem fornecimento de água. Tenho mãe idosa em casa que faz tratamento de quimioterapia e não pode ficar sem água dentro de casa. Estou comprando pipa d'água sem ter como comprar. Para cobrar e colocar o nome das pessoas no SPC a concessionária Águas do Rio é ótima. Inclusive, já tenho conta do mês de março para pagar, isso é um absurdo. Queremos respeito. Fora Águas do Rio!", reclamou Silvana.

Outro é Fábio Damaso, que mora na rua há mais de 10 anos. Para o engenheiro, não bastasse a falta d'água, concessionária Águas do Rio não envia caminhões pipas em virtude das contas não estarem no nome do cliente responsável pela residência.

"Os moradores da Rua Tenente Guarani, na Estrela do Norte, estão indignados com o serviço prestado de fornecimento de água pela empresa Águas do Rio. As contas estão cada vez mais caro e sem o fornecimento de água está há mais de 30 dias. Diante da situação e o descaso com os clientes que estão sem o fornecimento de água e a negativa ao solicitar a pipa d'água para suprir o sofrimento dos clientes, sempre com uma desculpa de não estar no nome do cliente.", contou.

Já a jornalista Laila Oliveira, de 34 anos, acredita na má vontade da Águas do Rio em solucionar o problema, já que a concessionária informa que o fornecimento está normal.

"A rua está com falta d'água desde o primeiro final de semana após o Ano Novo, data em que caiu água pela última vez. A Águas do Rio já veio ao local diversas vezes e não apresentou nenhuma solução. Ao entrarmos em contato, informam que o abastecimento está normal, o que não procede. No final da semana passada começou a cair, porém muito fraca, com força insuficiente para encher as cisternas dos moradores", contou.