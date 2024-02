Carnaval Raiz 2024: cidade de São Gonçalo volta a celebrar a folia - Renan Otto/Ascom

Publicado 06/02/2024 18:13

São Gonçalo - Um evento repleto de alegria, tradição e diversão – que conta com uma programação extensa e atividades para todas as idades. Assim vai ser o Carnaval Raiz 2024, programado para a cidade de São Gonçalo este ano.



A Secretaria de Turismo e Cultura cuidou de todos os detalhes e o Carnaval Raiz, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de fevereiro, terá várias atrações gratuitas para os Gonçalenses.



De acordo com a Secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Julia Sobreira, “O Carnaval Raiz vem para resgatar a tradicional folia nos bairros da cidade, com sete palcos espalhados por São Gonçalo. Iremos trazer diversão para toda a família. Durante quatro dias os gonçalenses poderão celebrar o Carnaval com apresentações de escolas de samba locais, shows, atrações infantis e muito mais. A nossa expectativa é que todos se divirtam com muita alegria e segurança”, explicou Julia, que tem feito um trabalho de estruturação e mapeamento da Cultura na cidade.



A cidade conta com uma infraestrutura completa, incluindo um palco de grande porte, sistema de som e iluminação de alta qualidade, geradores e uma torre de delay para assegurar a distribuição sonora em toda a extensão da rua. Além disso, banheiros químicos convencionais e adaptados para pessoas com deficiência (PCD). Para garantir a estabilidade da rede de energia, a cidade vai contar com unidades da Secretaria Municipal de Iluminação de plantão durante todo o evento. Também serão colocados postos médicos em vários pontos de atendimento, incluindo uma unidade avançada com a presença de um médico. E as ventarolas distribuídas destacarão a campanha contra a violência à mulher. Também serão distribuídas 7 mil camisinhas como parte das iniciativas de promoção da saúde.



SOBRE OS EVENTOS



Os festejos contarão com a presença de Agremiações da Liga Gonçalense de Escolas de Samba e Blocos, além de bandas e DJs que irão animar a festa. O Carnaval Raiz 2024 é uma celebração inclusiva, voltada para todas as faixas etárias, desde os mais jovens até os mais experientes apreciadores da tradição carnavalesca.



Para os pequenos foliões a cidade oferecerá atividades especiais com a Caravana de Arte e Lazer, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, com distribuição de guloseimas e várias brincadeiras.



A segurança e o bem-estar de todos os participantes são a principal preocupação de São Gonçalo para a temporada de carnaval. Haverá o suporte da Guarda Municipal e da Polícia do 7° Batalhão para assegurar a ordem e a segurança durante o evento. O objetivo da SMTC é proporcionar a todos uma folia tranquila e repleta de alegria, depois desse longo período sem festejar as datas, devido à pandemia.

“Poder voltar a celebrar essa festa tão tradicional no município é motivo de muita alegria. Depois da interrupção causada pela pandemia e pelas chuvas do ano passado, o Carnaval volta com força máxima esse ano”, disse a secretária Julia Sobreira.



O carnaval é uma das festas mais esperadas do ano e os gonçalenses terão o Carnaval Raiz 2014, uma experiência única, pensada e planejada para todos que apreciam a essa importante manifestação da cultura popular.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:



CARNAVAL RAIZ 2024 (COM CARAVANA)

Início do Evento: 15h

Baile Infantil - Caravana (Rua): 15h DJ (Palco): 17h

LIGA GONÇALENSE DE ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS (LIGESB): 19h

Banda: 20h DJ: 22h

Término: 00h



CARNAVAL RAIZ 2024 (SEM CARAVANA)

Início do Evento: 17h DJ (Palco): 17h

LIGA GONÇALENSE DE ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS (LIGESB): 18h

Banda: 19h DJ: 21h

Término: 00h



BAIRROS:



-Porto da Pedra

Local: Av. Joaquim de Oliveira, em frente ao nº 35

Dia: 10/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 11/02/2024 - 12/02/2024 - 13/02/2024 (SEM CARAVANA)



-Itaúna

Local: Largo de Itaúna

Dia: 11/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 10/02/2024 - 12/02/2024 - 13/02/2024 (SEM CARAVANA)



-Santa Catarina

Local: Rua Benedito Jardim, esquina com a Rua Dr. Getúlio Vargas

Dia: 10/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 11/02/2024 - 12/02/2024 - 13/02/2024 (SEM CARAVANA)



-Trindade

Local: Praça da Trindade (Praça Leonor Correa)

Dia: 11/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 10/02/2024 - 12/02/2024 - 13/02/2024 (SEM CARAVANA)



-Jardim Alcântara

Local: Rua Francisco Campos, 241, em frente à Praça do Colégio

Dia: 12/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 10/02/2024 - 11/02/2024 - 13/02/2024 (SEM CARAVANA)



-Jardim Catarina

Local: Praça da Lona Cultural

Dia: 12/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 10/02/2024 - 11/02/2024 - 13/02/2024 (SEM CARAVANA)



-Pacheco

Local: Rua Leonidia Pinheiro da Silva, esquina com a Rua Inocêncio Dias André

Dia: 13/02/2024 (COM CARAVANA)

Dias: 10/02/2024 - 11/02/2024 - 12/02/2024 (SEM CARAVANA)