Atendimento móvel na Brasilândia: consumidores com acessoDivulgação/Ascom

Publicado 05/02/2024 19:35

São Gonçalo - A Águas do Rio aproveitou a proximidade do Carnaval e botou o seu "bloco" na rua com o objetivo de avançar com diversos serviços para a população de São Gonçalo. O primeiro dia de trabalho deste grupo, formado por mais de 350 agentes de saneamento do Programa Vem Com a Gente, aconteceu nesta segunda-feira, dia 5, no bairro Brasilândia. Ao longo deste mês, moradores e comerciantes da Vila Yara, Porto da Pedra, Mutuá, Estrela do Norte e Centro também serão atendidos pelas equipes.

Os profissionais percorrerão ruas orientando clientes e esclarecendo dúvidas. Também serão feitas novas ligações de água, vistorias em hidrômetros, inclusão de consumidores na Tarifa Social, troca de titularidade e propostas para a regularização de débitos. Os agentes ainda vão mapear pontos para melhoria do sistema de fornecimento de água.

Uma unidade móvel também ficará disponível para atender moradores de forma personalizada para demandas comerciais. Dúvidas sobre cobrança, solicitação de vistorias, negociação de débitos, entre outros, podem ser realizados em pontos próximos aos bairros atendidos sem que o cliente precise ir até uma loja da empresa.

“Nosso serviço é essencial e tem impacto diretamente na qualidade de vida da população. Para que possamos avançar cada vez mais no município, estão sendo feitos trabalhos em grande escala onde buscamos estar próximos das pessoas, ouvindo suas necessidades e oferecendo condições especiais para que tenham acesso à água tratada”, explicou Carlos Eduardo Duarte, gerente do Programa Vem Com a Gente, ressaltando que, nesta terça-feira (6), os trabalhos começam no bairro Vila Yara.

Serviço de Atendimento Móvel (8h às 16h):

• Avenida Presidente Kennedy, 901, Estrela do Norte.

• Avenida Imboassú, 95, Brasilândia.