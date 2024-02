Ricardo Capelli, recém empossado Presidente da ABDI, e o consultor e ex-secretário de cultura do DF, José Ricardo Marques: cerimônia em Brasilia - Divulgação/Ascom

Publicado 23/02/2024 05:59

São Gonçalo – A posse do ex-Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, como novo Presidente da Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) na última quinta-feira (22), na Esplanada dos Ministérios, foi muito movimentada em Brasília. E São Gonçalo contou com a presença de uma liderança significativa da cidade: o consultor e ex-secretário de Cultura do Distrito Federal, José Ricardo Marques.

“Participei de uma das posses mais prestigiadas da Esplanada dos Ministérios. O evento ocorreu no Ministério do Planejamento, cuja anfitriã, Ministra Simone Tebet, eloquente como sempre, deixou claro a importância da indústria brasileira e a estratégia do desenvolvimento do interior brasileiro e da fronteira”, disse o ex-secretário e consultor estratégico José Ricardo Marques.

Na ocasião, o Presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, destacou o fundamental papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Social – enfatizando, além da indústria, a necessidade de investimentos para as cooperativas, micro e pequenas empresas.

O Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin – que também é o Ministro da Indústria e Comércio – e o empossado Ricardo Capelli, expuseram a nova marca da ABDI e sua importância estratégica para o país. Alckmin anunciou a criação de um programa, que será modelo de industrialização onde a inovação e tecnologia estarão presentes.

“Capelli, se mostrando hábil com as palavras, cumprimentou cada um dos presentes, que comentavam alguns momentos, em especial sobre suas funções de Secretário Executivo do MJ e Interventor do DF, além de Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ”, explicou Marques.

“Em seu discurso como novo presidente da ABDI, Capelli assumiu o compromisso de colocar a Agência como um dos pilares do desenvolvimento econômico brasileiro. Abordou temas a respeito da indústria brasileira, fez comparativos com os EUA, Europa e Ásia e falou da importância da América Latina. Ele terá um grande desafio pela frente, mas já demonstrou que competência e espírito democrático não lhe faltam. Na oportunidade, reencontrei a Coronel Mônica Mesquita, que me alegrou com a honrosa comenda Pedro II do Corpo de Bombeiros do DF”, comemora Marques.

O ex-Secretário de Cultura do DF, que é parceiro estratégico da Cultura em São Gonçalo, esteve com o Governador do Maranhão, Carlos Brandao, e disse que a “sempre agradável conversa envolve o desenvolvimento econômico e a cultura do querido Maranhão”. José Ricardo Marques também esteve com o Presidente da Agencia Reguladora de Transporte Aquaviário, Ferroviário, Metroviário e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), Adolpho Konder, e seu Chefe de Gabinete, André Lima. “Adolpho comanda um dos mais exitosos projetos em modal de transportes do mundo. O Rio possui uma Agência Reguladora conhecido por ser vitrine no país, e sua eficiência no setor é uma das prioridades em se tratando de visão de estratégia de Estado”, analisa Marques.