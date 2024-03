Dimas Gadelha: ampliando alianças em São Gonçalo - Divulgação/Ascom

Dimas Gadelha: ampliando alianças em São GonçaloDivulgação/Ascom

Publicado 22/03/2024 19:44

São Gonçalo - Em atividade com auditório lotado, o Partido Social Democrático anunciou seu apoio à candidatura do deputado federal Dimas Gadelha, do Partido dos Trabalhadores, à prefeitura de São Gonçalo. Mais de 500 pessoas participaram do evento que onde foi feita a apresentação dos pré-candidatos do PSD à vereança, no auditório do Centro Comercial Parque das Águas, em Alcântara. Com as presenças do prefeito de Maricá Fabiano Horta (PT), do presidente regional do PT João Maurício, do deputado federal e também presidente regional do PSD, Pedro Paulo, e do secretário de Educação da prefeitura do Rio, Renan Ferreirinha- que é gonçalense, o evento foi concorridíssimo e devido a lotação do espaço, centenas de pessoas ficaram nas galerias e também do lado de fora do prédio onde foi realizada a atividade na noite da última quinta-feira.

Dimas Gadelha aproveitou para enaltecer o apoio dos prefeitos que considera os maiores gestores do país. "Estão aqui os representantes do prefeito Eduardo Paes que é um grande prefeito, tem uma gestão dinâmica e de muita força de trabalho e o Fabiano Horta que é uma escola de gestão exemplo de preocupação e cuidado com as pessoas. Quem aqui não conhece uma, duas, três famílias que se mudaram de São Gonçalo para Maricá em busca de qualidade de vida?", indagou Dimas Gadelha.

O PSD está sob a presidência do jovem João Pires, que já foi candidato à vereador e deputado e atualmente tem exposto nas redes sociais fortes críticas e denúncias ao prefeito de São Gonçalo e sua gestão.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não pôde comparecer por estar no Centro de Monitoramento da Prefeitura do Rio, preocupado com a possibilidade das fortes chuvas.

O evento teve apresentação dos 28 pré-candidatos do PSD e contou ainda com as presenças dos presidentes municipais João Pires (PSD), Antônio Maia (PT), Dora Cordeiro (PV), Raoni Carneiro (PCdoB), Pr. Samuel Gonzaga (Republicanos), da vereadora Priscila Canedo (PT) e do ex-vereador Thiago da Marmoraria.