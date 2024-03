MC Windson, diretor do selo Trip Music: parceria com multinacional e incentivo aos novos talentos da música - Divulgação/Trip Music Group

Publicado 23/03/2024 06:17

São Gonçalo - Pode-se dizer que MC Windson (ou Márcio Windson) respira música. Desde criança, em sua família criada no bairro do Maceió, em Niterói, Márcio é cercado por artistas – como seu irmão Beto, cantor e compositor romântico, e sua irmã poetisa Margareth – além de sempre ter pesquisado as carreiras dos ídolos da música brasileira. Admirador da black music e do soul, também foi para o funk, o samba e até o pop. O céu é o limite para este talentoso produtor, que busca nas suas conquistas o espaço para lançar novos nomes da música. Com mais de 30 anos de dedicação à música, hoje Windson é um experiente produtor e diretor artístico, tendo lançado o selo Trip Music com foco em novos talentos.

Suas especialidades são os lançamentos de artistas jovens de trap, funk, soul, rap e samba. “São artistas com potencial de toda uma carreira pela frente, apenas em seus inícios de jornadas. Porém, precisam ser profissionalizados e organizados para além da comunidade onde moram. Precisam ganhar o mundo, como os grandes nomes da cena que são Criolo, Mano Brown, Seu Jorge, Baco Exu do Blues, GR6, Kondzilla e outros”, explicou o diretor da Trip. “Em 2021 resolvi mergulhar de cabeça nesse mundo dos streamings, e o foco total é no selo, que conta também com um braço Gospel. Juntamos as forças e montamos uma equipe com cinco produtores, três estúdios de gravação, quatro equipes de filmagem e fotografia e designers parceiros. Além de mim, que acumulo experiência de doze anos à frente de uma multinacional como Diretor de Marketing. Estou investindo todo meu conhecimento e visão no selo”, disse Windson, também trabalhando com agenciamento e promoção de eventos.

Windson já produziu nomes como Aluísio Machado, Pedrinho da Flor, Nêgo, Gera, Dunga de Vila Isabel, Preto Joia, Andrea Beat e Adriana Dutra. Como artista Windson já lançou o CD "Não é o fim" em 1994 (Independente), o EP "A razão e o sentimento", em 2011 (Niterói Discos), o EP "007 do amor" (MG7/ONErpm), criou a coletânea "Café com Funk" 2016 (Café forte/Sony Music); lançou os singles "Bumbum de Metralhadora", em 2017, e "Bumbum na nuca - Remix", em 2018 (Astronauta Discos/UMG) e o single “Pra que fugir", em 2022 (Trip Music/Virgin Music Group).

No próximo dia 13 de abril será gravado o primeiro trabalho de audiovisual do selo Trip Music, com o artista do samba de raiz da nova geração Dudu Magalhães e a participação especial do veterano Zé Katimba, além do cantor Fred Tavares. O evento acontece no Nosso Sítio Bistrô Bar, que fica em Itaipuaçu.

SOBRE A TRIP MUSIC GROUP

Lançado pelo artista, produtor e músico Marcio Windson (o MC Windson), o selo Trip Music Group surgiu para fortalecer os talentos musicais das periferias, porém com um tratamento profissional. O selo é distribuído pela INGrooves, do grupo Universal Music.

Windson é muito popular no meio da música em Niterói, Rio, São Gonçalo e Itaboraí, com mais de duas décadas de experiência e bons serviços prestados aos artistas, músicos e produtores de eventos. Com este trânsito que tem entre os artistas emergentes, resolveu montar o selo próprio, ao lado de DJ Caniball O Mago,

A proposta é a de lançar diversos novos nomes brasileiros nos próximos anos. Entre 2019 e 2020 Windson viu seu cast crescer para 27 artistas e 03 projetos coletivos (ITAflow, As Sambistas, Desplugados e Bossa Mix).