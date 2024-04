Pré-candidato à Prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson - Divulgação

Pré-candidato à Prefeitura de São Gonçalo, Capitão NelsonDivulgação

Publicado 01/04/2024 18:02

São Gonçalo - Se as eleições municipais em São Gonçalo fossem neste domingo, o pré-candidato e atual prefeito Capitão Nelson (PL), estaria reeleito no primeiro turno, com ampla maioria dos votos. Pesquisa realizada pelo Instituto Prefab Future coloca Capitão Nelson com 87,5% dos votos válidos. A aprovação de seu governo chega a 78%.

Quando considerados os votos válidos, Capitão Nelson acumula 87,5% das intenções de voto; Dimas tem 6,8%, seguido de DeJorge Patrício com 3,2% e Professor Josemar, com 2,5%.

De acordo com a pesquisa, em números totais, Capitão Nelson tem 71,3% das intenções de voto, contra 5,6% de Dimas Gadelha, 2,6% de DeJorge Patrício e 2% de Professor Josemar. Branco ou nulo chega a 9% e não sabe ou indeciso, 9,5%.

Na votação espontânea, o atual prefeito segue na liderança com folga: 53% das intenções de voto, contra 3,1% de Dimas, 1,5% de DeJorge e 0,9% de Professor Josemar. Brancos, nulos e indecisos somam 36,5 e outros 5%.

Capitão Nelson tem a menor rejeição - 5,4%, quesito liderado por Dimas Gadelha, com 32%. Em seguida, na rejeição, aparece DeJorge, com 20%; Professor Josemar, com 8,5. Não sabem ou não rejeitam nenhum candidato 34,1%.

Depois de uma disputa acirrada em 2020, quando Capitão Nelson surpreendeu a todos ao chegar ao segundo turno e desbancar o candidato petista, este ano a aprovação de seu governo dá mostras de que o cenário será bem diferente.

A pesquisa foi realizada em 28 de março, com 808 pessoas, e tem 3,47% de margem de erro e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-08189/2024.