Defesa Civil: no Jardim CatarinaAlexandre de Sa/Secom

Publicado 06/04/2024 10:12

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo realizou, na tarde desta sexta-feira (5), a última aula do curso de voluntários do bairro Jardim Catarina, na Área de Proteção Ambiental das Estâncias de Pendotiba. O curso foi uma preparação para moradores do bairro, que agora estão preparados para atuar na comunidade onde moram em situações de desastres naturais, como chuvas intensas e riscos de deslizamentos.



O curso teve início no dia 1º deste mês. Para finalizar, houve um intensivão com aulas práticas realizadas na APA, incluindo primeiros socorros, onde os participantes tiveram noções de resgate, identificação de ameaças e atuação em casos de emergência em situações de perigo.

“Identificamos o bairro em situação de vulnerabilidade e lá conseguimos construir uma parceria com esses voluntários. Estamos muito felizes com essa turma do Jardim Catarina e a ideia é poder fazer novas turmas em outros bairros. Hoje eles tiveram aula com a Guarda Municipal, com noções de meio ambiente e trânsito”, disse o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assunção.

Ao longo do curso, os voluntários tiveram aulas de meteorologia, primeiros socorros, geologia, bacias hidrográficas, riscos biológicos e não-biológicos e outras. Ao todo, foram 44 horas de aulas teóricas e práticas.