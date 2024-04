O Rei Leão: peça com apresentação extra no Municipal - Divulgação/Secom

O Rei Leão: peça com apresentação extra no MunicipalDivulgação/Secom

Publicado 05/04/2024 11:38

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, neste sábado (6), às 19h, e domingo (7), às 16h (sessão extra) e 19h, o espetáculo ‘O Rei Leão’, apresentado pela Oficina de Teatro Gabriel Engel.



A oficina traz uma versão contemporânea do clássico infantil, com muita música, dança e diversão para todas as idades. A história de Simba, o leãozinho destinado a se tornar rei, ganha vida nova sob a perspectiva da companhia.