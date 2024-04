Baile da Helô: de graça, para a terceira idade, no domingo - Divulgação/Ascom

Baile da Helô: de graça, para a terceira idade, no domingoDivulgação/Ascom

Publicado 26/04/2024 18:21

São Gonçalo - A pista de dança está aberta! O Partage São Gonçalo convida os fãs da alegria para o tradicional “Baile da Helô” no próximo domingo, dia 28 de abril, às 16h30. O evento acontece na área do Jardim e é totalmente gratuito.

O baile, que leva o nome da criadora, a promoter carioca Helô Reis, mistura ritmos como samba, charme e pop executados por uma banda vivo e conta com uma equipe de dançarinos para interagir com os participantes. A gerente de marketing do Partage, Luciana Monteiro, diz que a atividade é muito democrática porque mesmo tendo a terceira idade como público fiel, todos os clientes são estimulados a participar levando em conta a localização do evento.

“A nossa ideia é de que as pessoas sintam que estão no jardim das suas próprias casas, como se fossem aquelas grandes festas que reúnem as gerações da família, num fim de semana descontraído com música, dança e comidas gostosas. Acredito que ver as pessoas se divertindo contagie quem passa e dá vontade de fazer parte daquilo também, então todos são muito bem-vindos”, conclui Luciana.



SERVIÇO