Esgoto a céu aberto: no bairro Trindade - Divulgação

Publicado 15/04/2024 17:30

São Gonçalo - Um descaso. Esse é o relato dos moradores da Rua Juazeiro, na altura do número 374, via principal onde passam os ônibus das linhas 403 e 404, no bairro Trindade. Eles convivem há meses com um esgoto à céu aberto, já que o bueiro entope com frequência e não conseguem uma solução da prefeitura de São Gonçalo.

"Em dias de chuva, isso aqui alaga, é só desespero e prejuízo. Não sabemos a quem recorrer, a prefeitura manda o pessoal de obras vir aqui e nunca resolvem o problema. Até quando vamos conviver com esse descaso?", indagou a moradora Patrícia Mello, moradora e comerciante no local.

A rua fica nas proximidades da Igreja Católica Santíssima Trindade e sofre ainda com entulhos e caminhões pesados que transitam e também acabam quebrando a via que tem sido cadáver mais danificada.