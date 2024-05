O projeto ainda inclui urbanização, iluminação e câmeras de monitoramento, que serão instaladas na região - Divulgação/Ascom

Publicado 31/05/2024 12:27

São Gonçalo - A paisagem do bairro Jardim Alcântara segue sendo revitalizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. Na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, uma grande área onde moradores realizavam descarte irregular de detritos está recebendo obras para a melhoria do local. Além disso, um estacionamento com vários módulos está sendo construído na via.

A área revitalizada passou por drenagem e terraplanagem. Depois, foram replantadas palmeiras que foram retiradas pela Subsecretaria de Parques e Jardins dos espaços onde estão ocorrendo as obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) e da Praça do Colubandê. Agora, o local vai ser pavimentado.

O projeto ainda inclui urbanização, iluminação e câmeras de monitoramento, que serão instaladas na região para evitar que a população volte a jogar lixo no local. No início da revitalização do espaço, mais de 80 caminhões com detritos foram retirados.

Vera Lúcia Stoffel, de 64 anos, mora no local e está satisfeita com a transformação que vem sendo feita no bairro.

"Está ficando ótimo e vai ficar melhor ainda. Eu moro aqui desde 2001 e tinha mato até no meio da rua. No espaço onde jogavam lixo era chão de terra, tinha muito lixo, urubus e mal cheiro. Agora é outra realidade. Temos até iluminação pública na nossa rua. Está ficando ótimo e vai melhorar mais ainda, se Deus quiser", afirmou.

Além da revitalização, um estacionamento com vários módulos está sendo construído, também pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo. O primeiro módulo possui 96 vagas de estacionamento; já o segundo módulo tem 30 vagas e está recebendo o paisagismo e uma nova calçada.

Ao todo, 126 novas vagas de estacionamento já foram criadas na região, que recebe um grande fluxo de veículos diariamente. Novos módulos de estacionamento ainda serão construídos no local, que abriga um dos principais polos de autopeças do Estado do Rio de Janeiro.

O projeto do estacionamento prevê ainda faixas de pedestres, criação de rampas de acessibilidade, regularização das calçadas e manutenção da vegetação existente. As intervenções estão sendo realizadas com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Gestão Integrada e Projeto Especiais.