Dom Sarau: artistas locais em apresentações gratuitas em São Gonçalo - Divulgação/Ascom

Dom Sarau: artistas locais em apresentações gratuitas em São GonçaloDivulgação/Ascom

Publicado 18/05/2024 07:13

São Gonçalo - Neste sábado (18), a partir das 17h, na Praça de Alimentação do Partage Shopping, acontece o evento gratuito Dom Sarau -- que vai apresentar diversos artistas para animar o seu sábado.

O Dom Sarau terá a apresentação da Produtora Cultural Ligia Helena Carvalho e também será transmitido pelo facebook. Haverá o lançamento do livro infantil "Gustavo gosta de rosa", da autora Luciana Soriano. Será realizada uma homenagem às mães, com a participação de artistas convidados.

Abertura com Claudinha Sing, Beca Carvalho, Deyvid Soares, Ricardinho (sax) e Jerê percussa, do Batuk jazz trio, além da apresentação de artistas como Cristina Andrade, Dan Christovam (Luba Tcherynna), Maria do Rosário, Jorgge Brasil, Fabiano Bezerra, Fabiano Filho e Sylvana, Ilton Santos, Cleidiane Montel, Isaque Lucas de Oliveira, Zé Salvador, Sol de Paula, Lucio Antonyos, Thayanni Glória, Sammuel Martins, JC Gomes, Deise Pontes, Jhorell, Milton Machado, Maria Julião dos Reis, Paulo Vanna, Pedro Garrido, Poetinha de Meriti, Grupo Carine Lessa, Alexandre Joss, Flavia Joss, Celeste & Edson Souza, e ainda, Luciano Marques. lucianomarques76_escritor