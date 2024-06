A Santa Missa foi iniciada às 16h sob a presidência do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, ao lado do Padre André Luiz, da Paróquia de São Gonçalo - Renan Otto

Publicado 01/06/2024 17:51

São Gonçalo - Com muita fé e devoção, uma multidão acompanhou a celebração de Corpus Christi em São Gonçalo, que reuniu católicos de todo o Estado do Rio de Janeiro na confecção do maior tapete de sal da América Latina, na tradicional Santa Missa e na Procissão, na última quinta-feira (30). Mais de 120 mil pessoas passaram pela solenidade ao longo do dia.

Celebrada há 30 anos na cidade, a festividade do Corpo de Cristo empenhou mais de 600 servidores da Prefeitura de São Gonçalo. Além do prefeito de São Gonçalo Capitão Nelson, estiveram presentes nas celebrações de Corpus Christi o vice-prefeito Sérgio Gevú, a primeira-dama Dona Marinete Ruas, o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, o deputado federal Altineu Côrtes, parte do secretariado do Executivo e vereadores. “É com muito prazer que, por mais um ano, conseguimos proporcionar, junto à Paróquia de São Gonçalo, essa grande festa de fé aos gonçalenses. Pelo terceiro ano estamos com a confecção dos tapetes pela manhã, atraindo um número cada vez maior de pessoas”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Logo cedo, os fiéis se reuniram ao longo da ruas Coronel Moreira César, Feliciano Sodré, até a Nilo Peçanha, para confeccionar os 238 tapetes de sal que representaram os temas “Eucaristia – alimento da vida de oração”, “Ano da Oração”, “Sínodo”, além dos tradicionais desenhos dos padroeiros das paróquias. Neste ano, foram utilizados mais de 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de xadrez, além das 52 toneladas de sal. Por volta de 12h, grande parte dos tapetes já estava pronta e milhares de pessoas já percorriam as ruas.

“Sou de Niterói, mas meus familiares moram em São Gonçalo e todo ano faço questão de comparecer à mais tradicional celebração de Corpus Christi. Os tapetes são lindos! A Santa Missa é muito especial e a procissão é o momento em que mais me emociono”, disse a aposentada Maria Eulália de Santana, de 70 anos. Ao longo da manhã e início da tarde, louvores foram entoados no palco montado em frente à Paróquia de São Gonçalo, animando os fiéis.

A Santa Missa foi iniciada às 16h sob a presidência do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, ao lado do Padre André Luiz, da Paróquia de São Gonçalo. Marcada por muita emoção e manifestação de fé, durante a homilia, foi destacada a união da população para a realização da grande festa cristã.

“É bom estar em São Gonçalo celebrando Jesus Cristo! A solenidade de Corpus Christi é um momento muito especial que nos remete à unidade cristã, onde irmãos e irmãs vêm de diversas comunidades e paróquias para glorificar a Eucaristia. É lindo ver uma festa como essa, para homenagear Jesus Cristo, ter a colaboração de tanta gente, de tantos voluntários envolvidos e dedicados”, enfatizou Dom Geraldo de Paula, que pela primeira vez presidiu a Santa Missa de Corpus Christi em São Gonçalo. Com o fim da Santa Missa, foi iniciada a procissão que foi marcada por grande comoção dos fiéis que seguiram até a altura do Clube Mauá ao som de cânticos católicos.

Durante toda a quinta-feira, equipes das secretarias de Transportes, Ordem Pública - através da Guarda Municipal -. Conservação, Saúde e Defesa Civil, atuaram para garantir um evento tranquilo e o trânsito com fluidez. A Cedae também esteve presente na festividade distribuindo copos de água para todos os participantes, assim como a Cruz Vermelha, que prestou atendimento médico ao longo do dia. Ao final da procissão, equipes da Conservação iniciaram a limpeza das ruas para que o fluxo do trânsito fosse liberado.